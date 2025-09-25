Aktion „Heiß auf Lesen“ in Horb: Detektiv begeistert Kinder für seine Arbeit

Lesen bildet, das ist bekannt. Zuhören auch. Diese Erfahrung machten die Teilnehmer von „Heiß auf Lesen“ bei der Abschlussveranstaltung dieser Aktion.
In diesem Jahr verzichteten die Verantwortlichen auf große Lobeshymnen auf das Lesen und boten dafür eine besondere Art von Hörbuch an. Dazu hatten sie Alexander Schrumpf, der vor knapp 30 Jahren die Detektei „Adler“ gegründet hat, eingeladen, der über den spannenden Beruf eines Detektivs kindgerecht berichtete. Er brachte den Kids auf lustige Art den Beruf eines Detektivs bei. Ein Beruf, der in vielen Romanen und Erzählungen weit weg von der Wirklichkeit beschrieben wird. Er erklärte, was ein Detektiv alles darf und was nicht. Zum Beispiel auf Leute schießen, eine Waffe tragen, mit 180 Sachen durch Horb brettern und die Nachbarin, weil man die nicht leiden kann, in den Keller sperren, das sei verboten.