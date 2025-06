1 Sternekoch Ralf Zacherl kommt nach Burladingen. Foto: Nicky Walsh Gemeinsam mit Sternekoch Ralf Zacherl kochen Bewohner und Mitarbeiter von BeneVit in der Akademie Burladingen – und Interessierte via YouTube.







Sternekoch Ralf Zacherl kocht mit Bewohnern und Mitarbeitern von BeneVit am Mittwoch, 2. Juli, von 10 bis 13 Uhr in der Akademie Burladingen – und Zuschauer können via Live-Stream auf YouTube dabei mitkochen.