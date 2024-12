Abgebrochenes Bezirksligaspiel: Partie in Gruol wird neu angesetzt – das ist der Grund

1 Die Partie in Gruol wird neu angesetzt. Jochen Gihr und Boris Blocher (Bildmitte stehend) coachen die SGM. Foto: Eibner

Das abgebrochene Bezirksligaspiel zwischen der SGM Gruol/Erlaheim und dem FV Bisingen wird neu angesetzt. Das Sportgericht wertete den Spielabbruch nicht als konform.









Rückblende 17. November: Schiedsrichterin Malin Göbel bricht das Bezirksligaspiel in Gruol zwischen der heimischen SGM und dem FV Bisingen nach 81 Minuten ab. Nach einem Foulpfiff wird sie erneut von Zuschauern beleidigt und verlässt den Platz. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Gäste mit 2:0 in Front und sind zudem mit zwei Spielern in Überzahl.