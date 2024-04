7 Die Feuerwehr war mit 60 Kräften bei einem Brand in den Wieland-Werken in der Lantwattenstraße in Villingen vor Ort. Foto: Marc Eich

Ein Brand bei den Wieland-Werken in Villingen hat am Mittwoch einen Millionenschaden verursacht. 80 Mitarbeitern mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand.









Um 13.45 Uhr wurde in der Landwattenstraße in Villingen Alarm geschlagen: In einer Halle des metallverarbeitenden Betriebs kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand mit weitreichenden Folgen.