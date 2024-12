217 Sportabzeichen verliehen: TV Lahr zeichnet große und kleine Sportler aus

Dass so viele zur Verleihung des Deutschen Sportabzeichens gekommen sind, sieht der Verein laut Pressemitteilung als Zeichen dafür, dass sich das Leistungsabzeichen großer Beliebtheit erfreue. Insgesamt haben dieses Jahr 217 Sportler und Sportlerinnen aller Altersgruppen - 157 Kinder und Jugendliche sowie 60 Erwachsene - diese breitensportliche Prüfung erfolgreich abgelegt und wurden mit anerkennenden Worten und Urkunden belohnt.

Wie immer eröffnete Karl Bühler die Veranstaltung, indem er auf seiner Gitarre das Badnerlied anstimmte zum Mitsingen ermunterte. Die Leiterin des Sportabzeichen-Teams Lioba Bühler zeigte sich erfreut über den guten Besuch und gratulierte den erfolgreichen Absolventen. Lobend erwähnte sie, dass vier Handballmannschaften der SG Scutro sowie drei Handballmannschaften der HSG Ortenau Süd mit ihren Trainern und Trainerinnen sowie auch einige Eltern das Sportabzeichen abgelegt haben. Auch Polizeianwärter waren wieder aktiv dabei, denn der Erwerb des Sportabzeichens ist für deren Laufbahn unabdingbar.

Lesen Sie auch

Auch ganze Familien stellen sich den Herausforderungen

Vorbildlich seien immer wieder die Trainerinnen und Trainer der Schüler-Leichtathleten, die ihre Gruppen fürs Sportabzeichen animieren. Und im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Lahr nahm das Team im Stadion und im Terrassenbad an vier Vormittagen bei Kindern die Prüfungen ab. Erfreulich sei, dass sich auch ganze Familien den sportlichen Herausforderungen stellen. Lioba Bühler dankte der Sparkasse Offenburg/Ortenau, die die eifrigsten Familien mit Eisgutscheinen belohnt hat.

Bei Hannelore Wesch, Veronika Kuik und Patrik Fleig bedankte sich Lioba Bühler für die immer gute Mitarbeit und Unterstützung und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sie noch ein paar Jahre fürs Sportabzeichen tätig sein können. Erfreulicherweise hat das Team fürs nächste Jahr Verstärkung bekommen durch Karin Ries. Als erfahrene Sportlehrerin werde sie die Arbeit des TV-Teams mit ihrem Fachwissen bestens unterstützen, heißt es in der Mitteilung der Vereins weiter.

Seffen Laube, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands, dankte und gratulierte am Schluss der Veranstaltung im Namen des Turnvereins allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und fand anerkennende Worte für das große Engagement von Lioba Bühler und ihren Helferinnen und Helfern.

Stolzer Rückblick

Nicht ohne Stolz berichtete Lioba Bühler, dass das Lahrer Organisationsteam im vergangenen Jahr in einer besonderen Feierstunde in Maulburg vom Badischen Sportbund (BSB) geehrt worden war. Im Jahr 2023 hatte beim Vereinswettbewerb des BSB der TV Lahr unter den Vereinen mit über 1000 Mitgliedern den ersten Platz belegt – eine schöne Anerkennung für das große Engagement des Lahrer Sportabzeichen-Teams, das auch 2024 von Juni bis Oktober jeden Mittwochabend im Stadion Dammenmühle zum Training und zur Prüfungsabnahme im Einsatz war, wie es in der Mitteilung weiter heißt.