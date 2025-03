Die Laufsaison in Freiburg wird bereits zum 20. Mal durch den „Mein Freiburg Marathon“ am Sonntag, 6. April, eingeläutet. Das Rahmenprogramm startet bereits am Freitag, 4. April, in der Messehalle. Auch zahlreiche Bands werden die Läufer anfeuern.

Rund um die 20. Ausgabe des Freiburg-Marathons werden rund 16 800 Läufer am Sonntag, 6. April, auf der Laufstrecke unterwegs sein.

Die Laufdistanzen Beim Freiburg-Marathon gehen nicht nur Marathon-Läufer an den Start. Am Laufsonntag, werden die Strecken Marathon (42,195 Kilometer), Halbmarathon (21,0975 Kilometer), AOK-Gesundheitslauf (Zehn Kilometer) und Schülermarathon (sieben Starter mit je circa drei Kilometern) angeboten. Um 9 Uhr fällt der Startschuss für alle Teilnehmer des Marathons. Um 09.50 Uhr starten die Athleten AOK-Gesundheitslaufs. Die Läufer des Halbmarathons und des Schülermarathons starten um 10.30 Uhr.

Die Strecke Die 21 Kilometer lange Laufstrecke startet und endet an der Freiburger Messe und führt von dort durch das Freiburger Stadtgebiet und entlang der Dreisam. Als Höhepunkt der Strecke steuern die Athleten durch das Schwabentor hindurch in die Freiburger Altstadt hinein, vorbei am Bertoldsbrunnen und weiter zur Unibibliothek und zum Stadttheater. Dann passieren die Läufer die blaue Wiwilibrücke, die als Wahrzeichen des Freiburg-Marathons gilt. Marathonläufer dürfen die Strecke ein zweites Mal erkunden. Unterstützt werden die zahlreichen Läufer von bis zu 35 Bands, die an der Strecke stehen und die Sportler musikalisch anfeuern.

Radwege zeitweise gesperrt

Die Sperrungen Da die Laufstrecke durch ganz Freiburg führt, sind die Rad-Vorrang-Routen FR1 und FR2 am Sonntag, 6. April, von 9.30 bis 11 Uhr gesperrt. Außerdem wird auch der Autoverkehr durch den Marathon stark beeinträchtigt sein. Mit Hilfe der Nunav-Navigations-App können sich Anwohner, Besucher und Läufer über die Straßensperrungen informieren und von A nach B navigieren.

Das Rahmenprogramm Auf dem Messegelände und in der Messehalle werden verschiedene Aktionen angeboten. In Halle 3 präsentiert sich die Fitnessmesse „Fitrun“, die über die neuesten Trends aus der Sport- und Läuferszene informiert. In der Sick-Arena bietet der Badische Leichtathletik Verband ein Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche an. In Messehalle 2 kann das Europäische Fitnessabzeichen erworben werden. Am Marathonsamstag, 5. April, können die Kleinsten beim Mini-Marathon ihr Lauftalent unter Beweis stellen. Dabei laufen sie je nach Alter zwischen 400 und 1800 Metern.

Auch Kinder sind auf der Strecke unterwegs – wenn auch nicht immer auf eigenen Beinen. Foto: Alexander Blessing

Die Neuerungen Neu in diesem Jahr ist das Pre-Event am Freitag, 4. April, mit der Bürger-Maultaschenparty, dem Pre-Run, dem Laufkongress, der Fitrun und der bereits geöffneten Startnummernausgabe. Der Pre-Run findet um 17.30 Uhr statt und bietet eine fünf bis sieben Kilometer lange Laufstrecke. Mit dabei sind einige Läufer, die in diesem Jahr bereits zum 20. Mal am Freiburg-Marathon teilnehmen.

Die Spendenaktionen Auch in diesem Jahr unterstützt die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe als Veranstalter (FWTM) gemeinsam mit den Läufern den Bundesverband Kinderhospiz e. V. im Rahmen der Aktion „Socialrunners“: Wer sich als „Socialrunner“ zum Lauf angemeldet hat, spendet mit seiner Anmeldung jeweils automatisch zehn Euro an den Bundesverband. Zusätzlich können alle Läufer auch dieses Jahr durch das Spendentor am Platz der Alten Synagoge laufen und damit direkt den Bundesverband Kinderhospiz e. V. sowie das Projekt „Bürgerbäume“ der Freiburger Bürgerstiftung unterstützen: Der Mein Freiburg Marathon und Bad-Dürrheimer spenden gemeinsam einen Euro für jeden Lauf durch das Spendentor.