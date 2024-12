Über das vergangene Wochenende war in der Region wieder einiges geboten. Eine Auswahl.

In der Region war am Wochenende wieder einiges los. So verzauberten Weihnachtsmärkte mit ihrer festlichen Atmosphäre, bei Theateraufführungen und Comedy konnte herzlich gelacht werden.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Lesen Sie auch

Ein bis auf den letzten Platz besetzter Saal in der Turn- und Festhalle, anhaltender Beifall, Zugaben und allerbeste festliche Stimmung kennzeichneten das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Nußbach.

Sebastian Kopp, Vorsitzender des Freundeskreises Dorf Mühlhausen, zeigte sich rundum zufrieden mit der Resonanz auf den weihnachtlichen Bauernmarkt inklusive Krippeneröffnung, einer der winterlichen Höhepunkte des Vereinsjahres.

Auf die Theatergruppe des Gesangvereins „Harmonie“ Brigachtal ist Verlass: Seit Jahrzehnten spielen sie zwei Wochen vor Weihnachten Theater und diese Stücke haben es in sich. Am Samstag und Sonntag war es nun wieder soweit: Auf der Bühne ging es zu wie bei Familie Hoppenstedt von Loriot.

Ein Erfolg war einmal mehr der 17. Furtwanger Christkindlmarkt auf dem Marktplatz. Selbst das kühle Wetter mit Schneeregen am Samstagabend hatte kaum Einfluss, es herrschte den ganzen Abend über reger Betrieb.

Das dritte Sternenfest in Weilersbach wurde wieder zu einem Erfolg. Nicht nur auf dem Vorplatz der Glöckenberghalle versammelten sich zahlreiche Besucher, auch auf dem Sternenweg waren viele nächtliche Wanderer unterwegs.

Schon von Weitem lockte der Duft von Bratwurst und Glühwein viele Besucher zum Trossinger Weihnachtsmarkt. Die Stände waren liebevoll weihnachtlich geschmückt und das Angebot bunt und vielfältig.

Dieses Mal war das Krippenspiel auf dem Hofgut Kreuter in Tuningen in einer ganz neuen Version zu erleben. Dabei spielte eine strenge Jury eine Rolle – und ein kleiner Junge, der den Heiland entdeckte.

Einen guten Zulauf konnten am Wochenende die Veranstalter von den Landesverbänden Baden und Württemberg-Hohenzollern bei der ersten Baden-Württembergischen Rassekaninchenschau in den Schwenninger Messehallen verzeichnen.

Der Weihnachtsmarkt in Königsfeld bestach durch sein vielseitiges Angebot. Über 80 Marktbeschicker waren vertreten. Das Wetter spielte fast wie immer mit und bescherte passende Temperaturen.

Kreis Rottweil

Ein Adventskonzert, vollgepackt mit Überraschungen beim Personal und im Programm, erlebten die Besucher von „Concordia goes Hollywood“ in der Arthur-Bante-Halle in Hardt.

Mit einem abwechslungsreichen Programm und Leidenschaft bot der Musikverein Göllsdorf unter Leitung von Gabor Fehervari einen Konzertabend, der die Besucher begeisterte.

Mitten in der Adventszeit zogen Scharen von Besucher in die Nagolder Stadtkirche, um dem Benefizkonzert „The Lord´s Prayer“ zugunsten des Fördervereins Stationäres Hospizes Nagold zu lauschen.Und natürlich, um für den guten Zweck zu spenden.

Festliche Musik, strahlende Gesänge und besinnliche Gedanken: Beim 23. Benefizkonzert von Kirchenchor und Musikverein Egenhausen wurden die Zuhörer in der voll besetzten Silberdistelhalle auf den „Egenhauser Advent“ eingestimmt. Der Erlös geht an die Gefährdetenhilfe „Wegzeichen“ in Enzklösterle.

Glühwein, ein Kinderkarussell und Kunsthandwerk so weit das Auge reicht: Der Fürstliche Weihnachtsmarkt lockte am Wochenende zahlreiche Besucher in die Hechinger Oberstadt.

Jedes Jahr präsentieren die Tänzerinnen und Tänzer bei der Tanzgala der OG’s Dance Crew was sie in den vergangenen Monaten mühevoll einstudiert haben. Die Zuschauer waren begeistert und belohnten die Auftritte in der Balinger Stadthalle mit reichlich Applaus.

Wenn das Christkind vom Himmel kommt und sich mit seinen Freunden, dem Nikolaus und dem Pelzmerte in Frommern trifft, dann ist Weihnachten nicht mehr weit. So zumindest müssen es die vielen Kinder empfunden haben, die am Samstagabend den dritten Frommerner Christbaummarkt besuchten.

Nur einer der Weihnachtswünsche – „Happy X-Mas, War is over“ – wird wohl nicht in Erfüllung gehen. Ansonsten aber hat das „Winter City Open Air“, der Höhepunkt des „Ebinger Weihnachtszaubers“, keine Wünsche offen gelassen am Samstag.

Beim Weihnachtskonzert der Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung zeigten Kinder und Jugendliche in der Hohenzollernhalle ihr musikalisches Talent.

Beeindruckende Leuchteffekte, AC/DC und „Feliz Navidad“: Der gemeinsame Auftritt des Sängerbunds Rangendingen und der Partyband „Querbeet“ in der Kirche St. Gallus in Hechingen bot eine besondere Kombination an Sinneseindrücken.

Der Haigerlocher Christkindlesmarkt ist nicht nur der älteste im ganzen Landkreis, sondern einer der stimmungsvollsten. In seiner 48. Auflage bestach er nicht nur mit einer bunt beleuchteten Altstadt, sondern mit vielen wundervollen weihnachtlichen Beiträgen.

In der oft hektischen Vorweihnachtszeit hat der Musikverein Harthausen unter der Leitung von Walter Hauser am Vorabend des dritten Advents in der Pfarrkirche St. Mauritius sein Konzert gespielt – und dabei alle Register gezogen.

Ernst und Heinrich singen und albern in der Reichenbachhalle über Land und Leute. Eine Lehrstunde, nein, eine prallvolle Doppelstunde, in Sachen schwäbischer Lebensart gab es am Samstag in Klosterreichenbach.

Noch einmal den Weihnachtsmarkt genießen bevor alles vorbei ist: Am Wochenende sind wieder zahlreiche Besucher auf den Freudenstädter Weihnachtsmarkt geströmt. Die Bilder.

Vielerlei Leckereien, von süß bis deftig, musikalische Beiträge von Chor, Bands und Musikkapelle – das Adventsdorf auf dem Rathausvorplatz in Glatten war am Wochenende beliebter Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Der Schulhof in Grafenhausen erfuhr am Samstag eine zauberhafte neue Verwendung: Der erste Weihnachtsmarkt der Vereinsgemeinschaft verwandelte den Platz rund um die Schule und die Mehrzweckhalle in ein kleines Weihnachtsdorf.

Der Gutacher Weihnachtsmarkt im Vogtsbauernhof begeistert als einer der originellsten in der Region jedes Jahr Besucherscharen. Auch am dritten Adventswochenende lockte die Veranstaltung Gäste weit über die Grenzen der Region hinaus an.