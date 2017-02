Beim historischen Narrensprung in Wellendingen folgten am Morgen des Fasnetsmontags bei herrlichstem Wetter 225 Schellnarren den Störchen, dem kleinen Brautpaar, dem Hexenreiter und dem Musikverein durch die Straßen bis zum Rathaus, wo sie für zahlreiche Zuschauer am Straßenrand ein tolles Bild ergaben. Das Herz hüpfte im Leibe der Bürgersleut’, als die farbenfrohen Narren des einzigartigen Narrennests juckten. Weitere Bilder aus der ehrwürdigen Gemeinde sind zu sehen unter: www.schwarzwaelder-bote. de. Foto: Riedlinger