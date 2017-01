Wellendingen Historisches Kleidle und alte Schriftstücke

In gewohnt ausführlicher Weise gab Schriftführer Armin Klaiber einen Abriss über die vielfältigen Aktionen während des abgelaufenen Vereinsjahres und fügte immer wieder markige Bemerkungen mit ein.

Kassier Jochen Küfner gab ein Minus in der Kasse bekannt. Das war durch die Vorfinanzierung von neuer Kleidung für die beiden neuen Nachwuchs-Narrenräte Felix Hermann und Marcel Klaiber, den Kauf von benötigten Stoffen und dem verbilligten Einkauf von Sekt für die Jahre 2017 und 2018 plausibel zu erklären. Die Narrenzunft ist trotzdem finanziell ein sehr gesunder Verein.

Erleichterung in den Reihen der Mitglieder machte sich breit, als Martin Häsler vom Sportclub Wellendingen eine Lösung für die Bewirtung des Schlosskellers an der Fasnet bekannt gab. Im Vorfeld hatten sich Schwierigkeiten abgezeichnet, weil im Gegensatz zu vielen Jahren in der Vergangenheit sich Vorstandsmitglieder des Sportclubs und deren Freunde nicht mehr in der Lage sahen, die Bewirtung des Schlosskellers am Montag aufrecht zu erhalten.

Nach "vielen schlaflosen Nächten", so Martin Häsler, habe nun eine Lösung gefunden werden können: eine Gruppe, die sich scherzhaft "Fasnet gmBh" nennt, wird die Bewirtung übernehmen. In schönster fasnächtlicher Tradition steht das "gmBh" nicht für eine "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", sondern für das Motto "geh mal Bier holen", deshalb auch die andere Schreibweise.

Und diese Truppe wird nicht nur am Montagvormittag, sondern auch am Dienstagnachmittag die Bewirtung übernehmen, so dass einer tollen Fasnet in Wellendingen nun nichts mehr im Wege steht.