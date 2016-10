Starzach Herzensgute Frau bleibt in bester Erinnerung

Dort lernte die gewandte Dolmetscherin auch ihren Gatten, Baron Max-Richard von Rassler, kennen und lieben. "Es hat gleich gefunkt", sagte sie einst und schon nach einem halben Jahr läuteten 1960 die Hochzeitsglocken bei ihr zu Hause. Erst auf der Hochzeitsreise nach Ägypten erfuhr die junge Braut, was sie eigentlich im Schwäbischen auf Schloss Weitenburg erwarten sollte.

Ihre Hauptaufgabe sah die fürsorgliche und liebevolle Mutter stets in der Familie und in der Kindererziehung. Als dreifache Mutter widmete sie sich überwiegend den Söhnen Franz, Max-Richard, der in die Fußstapfen des Vaters trat, und Alex.

2010 die Goldene Hochzeit gefeiert

Darüber hinaus trug und trägt das stil- und geschmackvolle Ambiente im Schloss von Anfang an ihre unverkennbare Handschrift. Auch im Ruhestand interessierte sich die agile und dynamische Freifrau immer noch für die Belange der Hotellerie. 2010 durfte sie mit ihrem Gatten, der ihr vor dreieinhalb Jahren im Tod vorausging, das Fest der Goldenen Hochzeit feiern.

Als freundliche, höfliche und herzensgute Ruheständlerin war sie gerne in der Natur. Man sah sie bis zuletzt fast täglich froh gelaunt und munter mit ihren beiden Wegbegleitern, den Hunden Paula und Sisi, an der Pferderesidenz vorbeispazieren. Ihr Hobby galt der Vielfalt der Blumen und Pflanzen.

Am kommenden Montag, 10. Oktober, wird sie an der Seite ihres Gatten auf dem Friedhof in Börstingen beigesetzt. Das Requiem findet um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Ottilia statt.