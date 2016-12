Balingen Endingen: Ab Januar gilt ganztags Tempo 30

Um feststellen zu können, ob die einzelnen Maßnahmen auch Erfolg haben und die Schadstoff-Grenzwerte in Balingen eingehalten oder unterschritten werden, beginnen mit dem 1. Januar in Balingen und Endingen Schadstoffmessungen. Dazu hatte sich das Regierungspräsidium Tübingen nach Verhandlungen bereit erklärt, an denen der Balinger Oberbürgermeister, Landrat Günther-Martin Pauli, Vertreter des Umweltministeriums sowie Regierungspräsident Klaus Tappeser teilgenommen hatten. Eigentlich sollte in Balingen ab dem Neujahr mit dem Luftreinhalteplan eine Umweltzone kommen und für Fahrzeuge die grüne Plakette zur Pflicht werden. Darauf wird jedoch vorerst verzichtet.

Im Auftrag des Regierungspräsidiums ist die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden Württemberg (LUBW) In den kommenden Monaten mit den Schadstoffmessungen betraut, und zwar jeweils an einem Standort in der Wilhelmstraße und in der Endinger Ortsdurchfahrt (wir berichteten). Auch die Stadt Balingen hat die LUBW mit Messungen beauftragt, und zwar in der Bahnhofstraße.

Die Hoffnungen auf einen Schadstoffrückgang "sind begründet", führt Köhler aus. Denn das Halten und Anfahren an Ampeln gehöre der Vergangenheit an. Es habe sich bereits gezeigt, dass der Kreisverkehr für einen "kontinuierlichen Verkehrsablauf" in der Wilhelmstraße sorge. Und durch die Geschwindigkeitsbeschränkung würden die Verkehrsteilnehmer nach dem Halten vor den Fußgänger-Überwegen nicht mehr so stark beschleunigen; ein geringerer Schadstoffausstoß sei die Folge.