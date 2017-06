Bad Wildbad Kurparkrestaurant vor Neueröffnung?

Zwar wäre der Pachtvertrag mit Manfred Preuss, der unter "Das Neue im Kurpark" firmierte, noch bis Ende 2018 gelaufen. Aber beide Seiten haben sich mittels Auflösungsvertrag auf dessen Beendigung zum Schluss des Monats Mai geeinigt.

Noch in dieser Woche soll eine Vorstandssitzung des Fördervereins eine Neuverpachtung auf den Weg bringen. Es gibt Interessenten mit Erfahrung in der Gastronomie. Schon zum Sommerfest im Kurpark mit der Enzanlagenbeleuchtung am ersten Juli-Wochenende soll der Betrieb des Restaurants unter neuer Regie aufgenommen werden, zeigt sich Borg hoffnungsvoll. War bisher die Vergabe der Trinkhalle in den Vertrag einbezogen, soll diese künftig unabhängig durch den Trägerverein vergeben werden.

Das "Kulturzentrum Trinkhalle Wildbad" – wie die Räumlichkeiten auf der Homepage des Vereins benannt sind – wird bei Bedarf dem künftigen Restaurant-Betreiber wie interessierten anderen Mietern überlassen.

Keine Auswirkungen haben laut Borg die Veränderungen auf den "Winterzauber". Bad Wildbads besonderer, von Manfred Preuss und seinem Team vom Johanneshaus im Wesentlichen mitorganisierter Weihnachtsmarkt gelte als gesichert.