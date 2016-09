Bad Dürrheim/Geisingen Tödlicher Unfall: 37-Jährige stirbt bei Aquaplaning-Unfall auf A 81

Als die Helfer bei starkem Regen gegen 0.30 Uhr an der Einsatzstelle auf der Autobahn in Richtung Singen ankamen, bot sich ihnen ein fürchterliches Bild. Zwei Personen waren in einem im Schweizer Kanton Thurgau zugelassenen VW Polo eingeklemmt – der Kleinwagen hing an einem Lastwagen, der mit dem Polo kollidiert war. Wenige Meter zuvor stand inmitten eines rund 200 Meter langen Trümmerfelds ein beschädigter Mercedes. Ebenfalls in der Schweiz zugelassen, allerdings mit einem Insassen aus dem Kanton Zürich.

Ersten Angaben der Polizei zufolge soll der Mercedes auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern gekommen sein und stand nach einem Zusammenstoß mit der rechten Leitplanke quer auf dem rechten Fahrstreifen. Der nachfolgende Polo konnte eine Kollision nicht verhindern und prallte in den Mercedes, ehe der LKW in die Unfallstelle fuhr und dabei den Polo in voller Wucht rammt.

Beifahrer aus Wrack befreit