Zwölfjähriger beweist Talent: Julian Hug aus Kippenheim setzt sich als Nachwuchs-Rennfahrer durch

Julian Hug aus Kippenheim gehört zu den besten Nachwuchs-Kartfahrern der Region. Im Gespräch erklärt der Zwölfjährige, was hinter seiner Leidenschaft steckt.
Egal ob Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder Michael Schumacher: Viele der großen Namen, die heute zu den Ikonen des Rennsports gehören, rollten damals ihre ersten Meter auf Kartbahnen. Auch Julian Hug aus Kippenheim dreht auf solchen Strecken seine Runden. In der „Königsklasse des Motorsports“ kann der Zwölfjährige freilich noch nicht mitmischen, die Voraussetzungen scheinen jedoch zu stimmen. Hug hat sich nämlich den ersten Platz des „ADAC Kart Rookie Cup Süd“ seiner Altersklasse gesichert – und das zum dritten Mal in Folge.