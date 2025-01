Zwölf Schüsse: Kanonendonner begrüßt neues Jahr in Hüfingen

Hagelflieger im Schwarzwald-Baar-Kreis Silberiodit im Himmel für den guten Zweck

Wenn es blitzt am Himmel, aber kein Silvester ist, ist es Zeit für den Hagelflieger im Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum Jahresende blicken die Verantwortlichen der Hagelabwehr Südwest zurück auf die Saison 2024 – und, obgleich die Sommergewitter noch in weiter Ferne sind: die Hagelsaison 2025 ist in Vorbereitung.