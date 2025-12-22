Zwölf Deutsche Meistertitel: Twirling-Schwestern aus Zimmern räumen kräftig ab

Alisa und Mila Werner aus Zimmern waren in der Vorweihnachtszeit sehr erfolgreich: Die beiden Twirling-Sportlerinnen holten insgesamt zwölf Deutsche Meistertitel.

Die Twirling-Schwestern Alisa und Mila Werner aus Zimmern ob Rottweil haben in der Vorweihnachtszeit herausragende Erfolge auf nationaler Ebene gefeiert. Insgesamt errangen die beiden Sportlerinnen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zwölf Deutsche Meistertitel, sowie einen Vizemeistertitel und einen dritten Platz in verschiedenen Twirling-Disziplinen. Mit diesen Leistungen krönten Alisa (14 Jahre) und Mila Werner (12 Jahre) ein außergewöhnliches Wettkampfjahr 2025 und sorgten für Begeisterung in der deutschen Twirlingsportszene.

Bei den Deutschen Meisterschaften des NBTA Germany (National Baton Twirling Association) am 7. Dezember in Lenzinghausen räumten die Werner-Schwestern gleich achtmal Gold ab. Der BTSC Zimmern war dort durch Alisa und Mila Werner vertreten, nachdem die ebenfalls für die deutschen Meisterschaften qualifizierte Vereinskollegin Emma Rotärmel verletzungsbedingt hatte absagen müssen.

Auch im Team sind die Schwestern ganz oben

In ihren Einzelkategorien zeigten die Geschwister Twirling auf höchstem Niveau: Alisa Werner wurde in all ihren vier Einzeldisziplinen Deutsche Meisterin – sowohl im Solo 1 Baton, Solo 2 Baton, und Rhythmic Twirl als auch im Artistic Solo im Level Intermediate erhielt sie jeweils weit über 80 Punkte und holte damit verdient die Meistertitel.

Mila Werner triumphierte ebenfalls in drei Kategorien: im Solo 1 Baton, Solo 2 Baton und Solo Rhythmic Twirl im Level Intermediate stand die junge Twirlerin ganz oben auf dem Treppchen. Gemeinsam krönten die Schwestern ihre NBTA-Erfolge mit dem Sieg im Artistic Pair-Wettbewerb, womit sie den achten Deutschen Meistertitel des Tages einfuhren.

Nur eine Woche nach dem Goldregen von Lenzinghausen setzten Alisa und Mila Werner ihre Erfolgsserie im Namen des Twirlingvereins SV Wetzlar Niedergirmes fort. Bei den Deutschen Technischen Meisterschaften des D.T.S.V. (Deutscher Twirlingsport-Verband) am 14. Dezember in Langenselbold gewannen sie weitere vier Meistertitel. Alisa Werner überzeugte in den Kategorien Solo Junior Level A, 2-Baton Junior Level A und Artistic Solo Junior Level A und wurde in allen drei Wettbewerben Deutsche Meisterin. Mila Werner sicherte sich in der Altersklasse Youth den Meistertitel in der Kategorie Solo Level B mit einem fehlerfreien 0-Drops-Tanz. In der Kategorie 2-Baton Solo Level B erreichte sie einen sehr guten dritten Platz. Darüber hinaus gab es auch einen Vizemeistertitel zu feiern: Im Artistic Pair Junior Level A belegten Alisa und Mila Werner gemeinsam den 2. Platz und durften sich somit über den deutschen Vizemeistertitel freuen.

Die Vorbereitung auf 2026 beginnt schon jetzt

Mit diesen Ergebnissen haben sich die Schwestern Alisa und Mila Werner damit in fünf von fünf möglichen Kategorien für die IBTF European Technical Championships 2026 in Eindhoven (Niederlande) qualifiziert. Dort wird das talentierte Schwestern-Duo im kommenden Jahr gemeinsam mit weiteren deutschen Twirlingtalenten die deutschen Farben vertreten und sich mit der europäischen Elite des Twirlingsports messen.

Alisa und Mila Werner vergoldeten sich damit gemeinsam mit ihrer Trainerin und BTSC-Sportwart Natalja Werner selbst ihr Jahresende. Doch von Ruhe ist bei den beiden auch in dieser Zeit des Jahres keine Spur – und man wird die Werner-Schwestern sicherlich das eine oder andere Mal auch zwischen den Jahren in den umliegenden Trainingshallen bei Ihren Vorbereitung antreffen.