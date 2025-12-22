Zwölf Deutsche Meistertitel: Twirling-Schwestern aus Zimmern räumen kräftig ab

Alisa und Mila Werner aus Zimmern waren in der Vorweihnachtszeit sehr erfolgreich: Die beiden Twirling-Sportlerinnen holten insgesamt zwölf Deutsche Meistertitel.
Die Twirling-Schwestern Alisa und Mila Werner aus Zimmern ob Rottweil haben in der Vorweihnachtszeit herausragende Erfolge auf nationaler Ebene gefeiert. Insgesamt errangen die beiden Sportlerinnen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zwölf Deutsche Meistertitel, sowie einen Vizemeistertitel und einen dritten Platz in verschiedenen Twirling-Disziplinen. Mit diesen Leistungen krönten Alisa (14 Jahre) und Mila Werner (12 Jahre) ein außergewöhnliches Wettkampfjahr 2025 und sorgten für Begeisterung in der deutschen Twirlingsportszene.