Zwitter aus Elektro- und Verbrennungsantrieb: VW setzt auf E-Autos mit Auspuff – warum Mercedes kein Interesse hat

Jetzt steigt auch VW ein. Der Wolfsburger Autokonzern setzt bei seiner Aufholjagd im chinesischen Markt unter anderem auf eine wiederentdeckte Technologie, die sich dort als Trend der Stunde entpuppt: Elektroautos, deren Reichweite von einem benzinbetriebenen Stromgenerator verlängert wird. Die Technik nennt sich Range Extender – und zwei der 18 neuen Modelle, die VW bis 2030 in China an den Start bringen will, sollen damit ausgestattet werden, teilte das Unternehmen mit.