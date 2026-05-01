Zwist um Burgschule in Haiterbach: Experten plädieren für Aus - Verbände üben Kritik

Geht es nach dem Reformvorschlag „Neue Sekundarstufe“, soll die Burgschule Haiterbach als weiterführende Schule auslaufen. Die Reaktion von Schule und Schulträger ist verhalten.
„Lediglich zwei Standorte können aufgrund der geringen Schülerzahl nicht aufrechterhalten werden. Dies sind die Werkrealschulen in Haiterbach und Schömberg.“ Diese zwei Sätze finden sich auf Seite 123 unter dem Punkt „Zusammenfassung für den Landkreis Calw“ in der mittlerweile dritten Publikation „Neue Sekundarschule in Baden-Württemberg“.