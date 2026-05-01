Zwist um Burgschule in Haiterbach: Experten plädieren für Aus - Verbände üben Kritik

Geht es nach dem Reformvorschlag „Neue Sekundarstufe“, soll die Burgschule Haiterbach als weiterführende Schule auslaufen. Die Reaktion von Schule und Schulträger ist verhalten.

„Lediglich zwei Standorte können aufgrund der geringen Schülerzahl nicht aufrechterhalten werden. Dies sind die Werkrealschulen in Haiterbach und Schömberg.“ Diese zwei Sätze finden sich auf Seite 123 unter dem Punkt „Zusammenfassung für den Landkreis Calw“ in der mittlerweile dritten Publikation „Neue Sekundarschule in Baden-Württemberg“.

Die Schüler sollen sich demnach künftig gen Nagold orientieren. Es soll eine neue, zusammengeführte Sekundarstufe neben dem Gymnasium geben. Das Papier wurde im März herausgegeben.

Doch wer steckt dahinter? Offiziell eine unabhängige und auf Eigeninitiative arbeitende Expertengruppe. Darunter Albrecht Wacker, Schulpädagoge für die Sekundarstufe I an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und Leiter der Abteilung Schulpädagogik. Er ist einer der treibenden Köpfe des Projekts. Jörg Fröscher, Gemeinschaftsschulrektor im Ruhestand und Lehrbeauftragter an der PH Ludwigsburg. Und Wolfgang Straub, Schulamtsdirektor a. D. und Schulentwicklungsplaner.

Verbände äußern Kritik

Finanziell und organisatorisch unterstützt wird das Ganze von der Robert-Bosch-Stiftung. Die Stiftung nennt sich selbst „Brückeninstitution“ und hat schon häufiger solche Reformdebatten angestoßen oder begleitet.

Kritische Beobachter, darunter vor allem der Philologenverband (PhV) und der Realschullehrerverband (RLV), äußern Bedenken in Bezug auf Unabhängigkeit und Ausgewogenheit. So sei eine deutliche Ausrichtung auf Gemeinschaftsschule und Inklusion erkennbar, während Schulformen, die möglicherweise wegfallen sollen, nicht vertreten seien.

Der Rest sind Vermutungen, dass dieses Thema strategisch ausgelagert worden sein könnte, weil sich eine Landesregierung mit eigenen Vorstößen im Hinblick auf eine Schulreform praktisch nur die Finger verbrennen kann.

Christ: „Wir wollen das Beste rausholen“

In Haiterbach löst das Arbeitspapier eher verhaltene Reaktionen aus. Der kommissarische Schulleiter Thomas Christ äußert sich auf Nachfrage der Redaktion so zurückhaltend und wertungsfrei. „Wir arbeiten weiter wie bisher zuverlässig. Wir wollen das Beste rausholen“, sagt Christ.

Fakt ist, dass man an der Schule in der Vergangenheit schon mal bangen musste, ob genug Fünftklässler angemeldet werden. Die neue Klasse 5 ist laut Christ gesichert. Es liegen 16 Anmeldungen vor.

Kerstin Brenner Foto: Markus Katzmaier

Brenner unterstreicht Qualitäten

Bürgermeisterin Kerstin Brenner stellt für den Schulträger Qualität und Bedeutung heraus: „Die Burgschule Haiterbach – Grund- und Werk-/Realschule – ist eine hervorragende Schule, die tolle Arbeit leistet – dies innerhalb der Schule, aber auch außerhalb in unseren Ort hinein.“

Die Burgschule sei in Haiterbach bestens vernetzt. „Für das Engagement der gesamten Schulgemeinschaft sind wir als Schulträger sehr dankbar. Wir wünschen uns für die Schülerinnen und Schüler und ihre Familien eine Fortsetzung dieser erfolgreichen Arbeit.“

Die theoretischen Ideen der Experten-Arbeitsgruppe habe man zur Kenntnis genommen. „Was davon wann und wie umgesetzt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt alles noch offen.“