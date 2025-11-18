Zwischenstand Atomares Abfalllager: Warum der Schwarzwald-Baar-Kreis noch nicht von der Endlager-Liste ist

Deutschland sucht einen Standort für ein Atommüll-Endlager. Ein Bericht zeigt: Ein Viertel der Landesfläche kommt in Frage – auch zwei Granitgebiete im Schwarzwald-Baar-Kreis.
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat Anfang November neue Zwischenstände zur Suche nach einem Standort für ein Endlager hochradioaktiver Abfälle veröffentlicht. Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis ist weiterhin von der bundesweiten Analyse betroffen. Bei Martin Seuffert, Erster Landesbeamter und Dezernatsleiter im Landratsamt, laufen die Informationen zu diesem Themenkomplex zusammen. Im Kreistag berichtete er über den aktuellen Kenntnisstand, wonach große Teile des Kreisgebiets aus dem Verfahren herausgefallen sind, während zwei hiesige Regionen weiter mit im Fokus der Experten bleiben.