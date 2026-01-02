Nach einem aufregenden Jahr ohne Titel, aber mit einer sichtbaren Entwicklung richten die deutschen Fußballerinnen alles auf das nächste Turnier aus. Beim Bundestrainer fehlt noch eine Unterschrift.
Frankfurt/Main - Mit dem Schwung und den Lehren aus der EM und der Nations League gehen die deutschen Fußballerinnen ins neue Jahr - der Fokus liegt auf der WM-Qualifikation. Bundestrainer Christian Wück will und muss die Entwicklung weiter konsequent vorantreiben, damit das Nationalteam bei der Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien um den Titel mitspielen kann. Bevor es sportlich für das Nationalteam 2026 losgeht, soll die Vertragssituation des Bundestrainers geklärt werden.