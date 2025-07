Deshalb fiel das diesjährige Schwimmbadfest auch bewusst eine Nummer kleiner aus. Gleichwohl kamen nicht weniger Besucher. Das Bad blieb in diesem Fall trotzdem ein Treffpunkt für Schwimmer und Nichtschwimmer, nicht nur aus Tannheim, sondern darüber hinaus.

Auch für die Jüngeren war heuer etwas geboten, gab es doch erstmals einen „Arschbomben-Wettbewerb“ am alten Sprungturm unter Aufsicht des Jugendrotkreuz Tannheim.

Lesen Sie auch

Mit der bisherigen Saison kann man schon einmal zufrieden sein, erklärte der Vorsitzende des Fördervereins, Maik Danell. An 35 Badetagen kamen 6000 Besucher, im vergangenen Jahr waren es 8000 am Ende der Saison. Und wenn man es hochrechnet: Rund 2000 Stunden werden die ehrenamtlichen Helfer eingebracht haben.

Was weiter geplant ist

Wie viel Stunden der Kampf und der Einsatz um das eigene Bad in 20 Jahren zu Buche stehen, die Hochrechnung steht noch aus. Ganz abgesehen davon sind die Handwerkereinsätze der Tannheimer Helfer, denen das neue Bad zu verdanken ist.

Nachdem im vergangenen Jahr die Sanierung des großen Beckens soweit abgeschlossen und offiziell der Bestimmung übergeben werden konnte, kommt dieses Jahr sehr wahrscheinlich noch das Kinderplanschbecken dazu.

Wenn Handwerker und Ämter zügig mit ihren Terminen aneinander vorbeikommen, im Laufe der Schulferien könnte es noch was werden. Dann hat Tannheim im Grunde genommen zwei Bäder in einem. Denn das große Becken und das Planschbecken haben getrennte Funktionskreisläufe, so wie es der heutigen Rechtslage entspricht.