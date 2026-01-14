Zwischenfall bei Werkbesuch: Trump zeigt pöbelndem Arbeiter den Mittelfinger

Bei einer Fabrikbesichtigung wird Donald Trump von den Rufen eines Arbeiters geschmäht. Der US-Präsident kontert ausfallend. Sein Sprecher findet das «angemessen».
Detroit - US-Präsident Donald Trump hat den schmählichen Zwischenruf eines Werkarbeiters denkbar vulgär quittiert. Wie eine im Internet verbreitete Handyaufnahme zeigte, formte Trump bei einem Werkbesuch am Dienstag (Ortszeit) zweimal deutlich mit dem Mund den Ausdruck "Fuck you" in Richtung des Störers und zeigte den Mittelfinger. Die Szene ereignete sich laut US-Medien in einer Fabrik des US-Autobauers Ford im US-Bundesstaat Michigan.