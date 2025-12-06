Zwischenfall an Flughafen: Brand unter Flugzeug in São Paulo – Passagiere evakuiert

1 Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, teilte die Fluggesellschaft LATAM mit. (Archivbild) Foto: Fepesil/TheNEWS2 via ZUMA Wire/dpa Am Flughafen der größten Stadt Brasiliens gerät direkt unter einem Flugzeug ein Gepäckwagen in Brand. 169 Passagiere müssen die Maschine so schnell wie möglich verlassen - auch über Notrutschen.







São Paulo - Wegen eines Brandes am Flughafen der brasilianischen Metropole São Paulo ist ein Flugzeug kurz vor dem Start evakuiert worden. Nach Angaben der Fluggesellschaft LATAM hatte ein Gepäckwagen während der Beladung der Maschine Feuer gefangen. Der dadurch verursachte Rauch habe die Sicherheitsprotokolle ausgelöst, woraufhin die Passagiere über die Fluggastbrücke und Notrutschen das Flugzeug verlassen mussten, teilte die chilenische Fluggesellschaft mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstagabend (Ortszeit).