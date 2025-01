Zwischenfall am Flughafen: Melbourne: Pilot bricht Start in letzter Minute ab

1 Der Pilot stoppte den Start wegen technischer Probleme. (Symbolbild) Foto: picture alliance / ZB

In weniger als zwei Wochen haben zwei tödliche Flugzeugunglücke die Welt erschüttert. Nun kam es zu einem Zwischenfall in Melbourne. Der Pilot brach den Start in allerletzter Sekunde ab.









Melbourne - Nach zwei verheerenden Flugzeugunglücken in den vergangenen Wochen ist ein Zwischenfall mit einer Maschine der Etihad Airways in Australien gerade noch glimpflich ausgegangen. Der Pilot habe den Start der Boeing 787-9 Dreamliner am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Flughafen von Melbourne wegen technischer Probleme in letzter Minute abgebrochen, berichteten australische Medien unter Berufung auf die Fluglinie aus Abu Dhabi. Alle 289 Passagiere konnten unverletzt das Flugzeug verlassen.