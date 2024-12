Ermittlungserfolg in Freudenstadt Polizei verhaftet mutmaßlichen Tankstellenräuber

Nachdem im Juni die Avia-Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt überfallen wurde, ist es nun der Polizei gelungen, den mutmaßlichen Täter zu fassen. Der 29-Jährige befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft.