So läuft es bei den 16 Abgängen der TSG Balingen in ihren neuen Vereinen

1 Lange Jahre hütete Marcel Binanzer das Tor bei der TSG Balingen. Am 3. Spieltag gab es für ihn die Rückkehr in die Bizerba-Arena. Foto: Kara

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest gab es bei der TSG Balingen einen großen Umbruch. 16 Spieler, darunter langjährige Stützen und Leistungsträger, haben den Verein verlassen. Wir haben einen Blick auf die bisherige Leistung der Abgänge geworfen.









Nach dem Abstieg in die Oberliga Baden-Württemberg gab es eine Vielzahl an Zu- und Abgängen im Team von Murat Isik. Wir werfen einen genaueren Blick darauf, wie es für die 16 TSG-Abgänge in der bisherigen Spielzeit so läuft.