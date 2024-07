Zwischenbericht des Kreiskämmerers: Angespannte Finanzen im Zollernalbkreis bleiben

1 Wie steht es um die Finanzen im Zollernalbkreis? (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa

Immer zur der Mitte des Jahres schaut der Kämmerer, ob die aktuelle Finanzsituation im Kreishaushalt der im Vorjahr berechneten entspricht.









Wie immer zur der Mitte des Jahres schaut der Kämmerer, ob die aktuelle Finanzsituation im Kreishaushalt der in 2023 berechneten entspricht – oder eben nicht. Geplant hatte Pflumm mit einem Fehlbetrag von 11,9 Millionen Euro. Und nun die gute Nachricht: Bleibt die Situation so wie in den zurückliegenden sechs Monaten, fällt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt um knapp 4,8 Milllionen Euro kleiner aus. Er würde sich auf 7,1 Millionen Euro verringern. Das sei schon gut, meinte Pflumm. „Die Lage aber, ist dennoch angespannt“, betonte er.