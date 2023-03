1 Die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Yevhen Prozhyrko/ Shutterstock

Auf der B 463 zwischen Winterlingen und Straßberg sind am Freitagabend ein Auto und ein Traktor zusammengestoßen. Dabei wurde die 53-jährige Autofahrerin schwer verletzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Laut Polizeibericht war die 53-jährige Audi-Fahrerin gegen 20.10 Uhr in Fahrtrichtung Albstadt unterwegs und kollidierte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem langsam vorausfahrenden Traktor der Marke Hanomag, der von einem 70-Jährigen gefahren wurde.

Die Aufprallwucht war so hoch, dass die landwirtschaftliche Zugmaschine mittig in zwei Teile zerbrach und infolgedessen eine große Menge an Betriebsstoffen austrat. Aufgrund der ausgelaufenen Stoffe musste auf Veranlassung eines Verantwortlichen des Landratsamtes das betroffene Erdreich abgetragen und mit frischer Erde wieder aufgefüllt werden. Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr befanden sich deshalb auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Einsatz.

Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro

Die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktor-Fahrer kam vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus, durfte dieses aber am selben Abend wieder verlassen.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden, es entstand Sachschaden von insgesamt circa 26.000 Euro.