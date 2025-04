Einkaufen in Schonach Am Palmsonntag öffnen die Geschäfte

Zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr lädt der Einzelhandel Schonach (EHS) am 13. April ein. Viele Geschäfte haben von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Vor Ort gibt es noch weitere Aktionen. So werden Werke von Klaus Ringwald gezeigt.