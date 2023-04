1 Zwischen St. Georgen und Villingen werden ab Montag, 17. April, auf der Strecke der Schwarzwaldbahn Gleisabschnitte erneuert. Fahrgäste müssen solange auf Busse ausweichen, die als Schienenersatzverkehr unterwegs sind. Foto: Helen Moser

Erst seit etwa einem halben Jahr fahren die Züge auf der Schwarzwaldbahn bei St. Georgen nach monatelangen Schwierigkeiten wieder im gewohnten Stundentakt, schon müssen die Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) wieder teilweise auf den Bus umsteigen. Von Montag, 17. April, bis Donnerstag, 11. Mai, wird die Strecke zwischen Villingen und Triberg vollständig gesperrt. Im Anschluss müssen Fahrgäste zwischen Hornberg und Villingen noch bis Montag, 5. Juni, nachts auf den Bus umsteigen. Der Grund für die Einschränkungen sind umfangreiche Arbeiten auf der Strecke der Schwarzwaldbahn.

Die Maßnahme im Überblick

Insgesamt investiert die Bahn einer Mitteilung zufolge rund 30 Millionen Euro. Die Arbeiten, die für knapp zwei Monate zu Einschränkungen zwischen Villingen und Hornberg führen werden, betreffen mehrere Gleisabschnitte sowie den Seelenwald-Steilhang bei Triberg.

Die Arbeiten an der Schiene

Die Zahlen sind beachtlich: Ab 17. April packt die Bahn zwischen St. Georgen und Villingen rund elf Kilometer Schiene, etwa 9000 Schwellen und 13 000 Tonnen Schotter sowie mehrere Bahnübergänge an. Darüber hinaus nutzt die Stadt St. Georgen die Sperrung, um die marode Brücke An der Mühle in Stockburg zu erneuern. Seitens der Bahn werden zudem die Schienen im Talgleis zwischen St. Georgen und Hornberg neu verlegt.

Der Biber

Auch den Biber muss die Bahn im Zuge der Baumaßnahme beachten – er spielt vor allem zwischen St. Georgen und Villingen eine Rolle, wo die Strecke der Schwarzwaldbahn durchgängig in unmittelbarer Nähe der Brigach verläuft. „Da die Tiere in Deutschland streng geschützt sind, hat die DB im Vorfeld der Baumaßnahme gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg eine Expertin beauftragt, die das Biotop seit Jahren beobachtet. Das Ergebnis: Das Wohlergehen der dämmerungs- und nachtaktiven Biber wird nicht beeinträchtigt“, teilt das Unternehmen mit – unter anderem deshalb, weil die Arbeiten hauptsächlich tagsüber stattfinden.

Die Hangsicherungsarbeiten am Seelenwald-Steilhang

Zusätzlich zu den Arbeiten an der Schiene startet die Hangsicherung am rund 80 Meter hohen Steilhangabschnitt Seelenwald. Er befindet sich zwischen dem zweiten und dritten Seelenwaldtunnel. Dafür bohrt die Bahn mit Hilfe eines Schreitbaggers 144 Anker in die Felsen. Im Anschluss werden Kletterer eingesetzt, die Blöcke in die Anker betonieren. Diese werden den Hang „wie ein Korsett auch für viele weitere Jahrzehnte stabil halten“, heißt es vonseiten der Bahn.

Für die Arbeiten baut die Bahn ab Dienstag, 2. Mai, auf einer Länge von rund 170 Metern das äußere Gleis zwischen den beiden Seelenwaldtunneln zurück und installiert darauf eine Zufahrtsstraße zum Hang, sodass für den Zeitraum der Arbeiten nur ein Gleis bereit steht. „Die Arbeiten am Hang werden voraussichtlich bis Juni 2024 andauern“, erklärt das Unternehmen. Im Zuge weiterer Arbeiten wird der eingleisige Abschnitt 2024 wieder zweigleisig ausgebaut.

Die Verkehrsbeeinträchtigungen

Die Auswirkungen der Sperrungen bekommen die Fahrgäste zu spüren: Ab Montag, 17. April, fährt zwischen Villingen und Triberg kein Zug mehr. Stattdessen verkehren Busse als Schienenersatzverkehr. Die Bahn plant, auf der Strecke der Schwarzwaldbahn den Stundentakt aufrechtzuerhalten, empfiehlt aber bereits, „mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen und gegebenenfalls eine frühere Verbindung zu wählen“. Ab Donnerstag, 11. Mai, sollen die Züge auf diesem Streckenabschnitt wieder wie gewohnt fahren.

Dann beginnt allerdings die Sperrung der Strecke zwischen Triberg und Hornberg „in Tagesrandlagen“, wie die Bahn mitteilt. Konkret bedeutet das: Über Nacht müssen Fahrgäste der Bahn zwischen Villingen und Hornberg auf den Bus umsteigen. Dass die Züge der Schwarzwaldbahn zwischen dem zweiten und dritten Seelenwaldtunnel bei Triberg lediglich ein Gleis zur Verfügung haben, soll nach Angaben der Bahn keine Auswirkungen auf den Schienenverkehr haben. Fahrgäste seien bis zum zweigleisigen Ausbau 2024 „im gewohnten Fahrplan unterwegs“.