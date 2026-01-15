Zwischen Villingen und Bad Dürrheim: Sanierung der B 33 verschoben – das erklärt das Regierungspräsidium dazu

Eigentlich hätte der schadensreiche Abschnitt der B 33 zwischen Villingen und Bad Dürrheim in diesem Jahr saniert werden sollen. Doch nun kommt es doch anders.
Wer die B 33 zwischen Villingen und Bad Dürrheim regelmäßig befährt, weiß um die Schäden, die die Strecke zur Holperpiste machen. Kein Wunder, dass immer wieder Bautrupps ausrücken, um Ausbesserungsarbeiten durchzuführen. Zuletzt war es im vergangenen Sommer zu solchen Maßnahmen gekommen – damit der Zustand zumindest provisorisch verbessert werden konnte.