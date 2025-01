Wie die Polizei mitteilt, war ein 86-jähriger Dacia-Fahrer gegen 10 Uhr auf der L 277 in Richtung Tuttlingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dem Senior gelang es, sich selbst aus dem Auto zu befreien.

Seine 85-jährige Beifahrerin wurde im Dacia eingeklemmt und musste schließlich durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gerettet werden. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau anschließend in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. An dem Dacia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro, so die Polizei.