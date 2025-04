Zwischen Tübingen und Ofterdingen: Fahrraddemo auf B27 – das ist geplant

Um gemeinsam für eine klima- und sozialgerechte Verkehrswende zu demonstrieren, ruft Fridays for Future Tübingen laut eigenen Angaben gemeinsam mit 28 weiteren regionalen und überregionalen Organisationen wie dem Bündnis Nachhaltige Mobilität Steinlachtal, dem ADFC und der Deutschen Umwelthilfe zu einer Fahrraddemonstration am 18. Mai auf – über die B27.

Beginnen soll die Demonstration demnach um 15 Uhr in der Uhlandstraße. „Von dort aus geht es über die Bundesstraße 27 bis nach Ofterdingen, wo die Demonstration mit einer Kundgebung mit verschiedenen Reden und Musik endet“, heißt es.

Geplanter Schindhaubasistunnel wird erwähnt

Der Verkehrssektor sei nach wie vor der Bereich, „der seine Klimaziele laut aktueller Projektionen am stärksten verfehlt. Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, ist es auch auf lokaler Ebene unerlässlich, die Verkehrswende voranzutreiben“, schreiben die Initiatoren in ihrer Mitteilung.

Dazu gehöre mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger, gut ausgebaute Radwege und ein zuverlässig funktionierender, kostengünstiger ÖPNV.

Zudem bezieht Fridays for future Stellung zum geplanten Schindhaubasistunnel und den Ausbau der B27: „Die 500 Milliarden, die dem Bundestag in den nächsten Jahren zusätzlich für Infrastrukturprojekte zur Verfügung stehen, dürfen in keinem Fall für weitere klimaschädliche Projekte verwendet werden, wie dem Ausbau der B27 in Tübingen“, heißt es in der Mitteilung.