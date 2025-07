Kurz nach der B27-Abfahrt bei Dußlingen gerät ein Auto in Brand. Der Fahrer kann sich retten.

Ein technischer Defekt war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen die Ursache für den Brand eines VW-Transporters am Freitagabend auf der B 27 bei Dußlingen, so die Polizei.

Ein 46-Jähriger war gegen 18.25 Uhr auf der B 27 von Tübingen kommend in Richtung Balingen unterwegs als er merkte, dass sein VW Crafter einen technischen Defekt hat. Er verließ die Ausfahrt in Dußlingen, wobei am Fahrzeug plötzlich ein Brand ausbrach.

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz, dennoch brannte die Fahrerkabine komplett aus.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Aufgrund der Löscharbeiten und aufgrund der anschließenden Abschleppmaßnahmen musste die Abfahrt Dußlingen laut Polizei zeitweise voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Der Sachschaden an Fahrzeug, Fahrbahn und Leitplanke wird auf 28 000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.