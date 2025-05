Zwischen Tübingen und Albstadt: 14-jähriges Mädchen im Zug sexuell belästigt – Polizei sucht nach Täter

1 In einem Zug zwischen Tübingen und Albstadt wurde ein 14-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Nach dem Täter wird nun gesucht. (Symbolfoto) Foto: Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb

Die Bundespolizei sucht nach einem etwa 15-jährigen Jugendlichen, der in der Regionalbahn zwischen Tübingen und Albstadt ein 14-jähriges Mädchen begrabscht hat. Eine Frau wählte den Notruf - auch nach der Zeugin wird gesucht.









Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag ein 14 Jahre altes Mädchen auf der Fahrt in einer Regionalbahn zwischen Tübingen und Albstadt am Oberschenken berührt und die Jugendliche zu sexuellen Gefälligkeiten aufgefordert. Dies geht aus einer Mitteilung der Bundespolizei hervor.