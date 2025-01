Zwischen Trillfingen und Wachendorf: Jetzt beginnt die Wanderzeit der Kröten

1 Darauf muss man achten: Vom 1. Februar bis 30. April ist die Verbindungsstraße zwischen Trillfingen und Wachendorf in manchen Nächten gesperrt. Foto: Thomas Kost

Von Februar bis April machen sich Amphibien auf zu ihren Laichplätzen. Das erfordert zu bestimmten Zeiten die Sperrung der Kreisstraße zwischen Trillfinger und der Domäne Kremensee.









Link kopiert



Mit Beginn der wärmeren Witterung beginnt die Wanderung von Erdkröten, Grasfröschen und Molchen. In den vergangenen beiden Jahren waren die Amphibien laut Stadtverwaltung deutlich früher als sonst unterwegs, deshalb tritt die Möglichkeit zur nächtlichen Sperrung der K 7166/K 6942 vom heutigen Samstag, 1. Februar, an bis zum Mittwoch, 30. April, in Kraft.