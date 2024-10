Zwischen Trichtingen und Altoberndorf: Unfallflucht - Polizei sucht nach Fahrer eines dunklen Autos

1 Nach einem Unfall zwischen Trichtingen und Altoberndorf machte sich der Verursacher aus dem Staub. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Nach einem Unfall am Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Trichtingen und Altoberndor sucht die Polizei nach Zeugen.









Der Unfall passierte am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 5500. Eine 26-jährige Autofahrerin war in Richtung Altoberndorf unterwegs, als ihr auf Höhe der Einmündung nach Irslenbach ein bislang unbekannter dunkler Pkw auf dem dortigen Abbiegestreifen entgegenkam. Dieser berührte den Außenspiegel der 26-Jährigen und kam in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn, weshalb eine dort fahrende 56-jährige Fahrzerin ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.