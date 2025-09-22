Zwischen Taktstock und Zapfhahn: So vielfältig war das Herbstfest Grünmettstetten – die Bilder

Die Vereinsolympiade sorgte für Lacher, die Kapellen für Stimmung. Das Herbstfest in Grünmettstetten machte gute Laune – und das Wetter spielte zumindest am Samstag mit.
Bei Temperaturen, mit denen sich der Sommer noch einmal hoch motiviert zeigte, ging das „42. Herbstfest“ am vergangenen Samstag in die nächste Runde. Am Abend zuvor verwandelte der Musikverein (MV) „Harmonie“ das Festzelt mit dem Festival „GreenCityBeats“ in einen großzügigen Dancefloor, auf dem es die ganze Nacht kein Halten mehr gab.