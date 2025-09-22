Zwischen Taktstock und Zapfhahn: So vielfältig war das Herbstfest Grünmettstetten – die Bilder

Die Vereinsolympiade sorgte für Lacher, die Kapellen für Stimmung. Das Herbstfest in Grünmettstetten machte gute Laune – und das Wetter spielte zumindest am Samstag mit.

Bei Temperaturen, mit denen sich der Sommer noch einmal hoch motiviert zeigte, ging das „42. Herbstfest“ am vergangenen Samstag in die nächste Runde. Am Abend zuvor verwandelte der Musikverein (MV) „Harmonie“ das Festzelt mit dem Festival „GreenCityBeats“ in einen großzügigen Dancefloor, auf dem es die ganze Nacht kein Halten mehr gab.

Ab Samstag ging es dann wieder zünftig auf dem Festgelände zu. Der Duft von herzhafter Schlachtplatte lag in der Luft. Am frühen Mittag konnten die Besucher bereits zum Schlemmen im Festzelt einkehren oder auch die Schlachtplatte „To Go“ für den Verzehr zu Hause beim Straßenverkauf erwerben.

Inmitten der Festzeltkulisse konnten die Gäste ihren Platz an der Bierbank auch gegen ein Plätzchen an der Weinlaube eintauschen und gemütlich italienische Weine verkosten. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Jugendkapelle Altheim/Grünmettstetten/Salzstetten sowie der MV Bierlingen.

Der „Ehren-Fassanstecher“

Am Abend wurden die Feierlichkeiten außerdem mit einem traditionellen Fassanstich umrahmt, dem Oberbürgermeister Peter Rosenberger, Ortsvorsteher Alexander Steiger, der Stellvertretende Blasmusikkreisverbandspräsident Peter Kreidler und Baisinger-Brauerei-Chef Edmund Teufel beiwohnten.

MV-Vorsitzender Fabian Dettling freute sich insbesondere über das Erscheinen von Rosenberger, der seinen letzten Fassanstich als Oberbürgermeister in „Mettstett“ wahrnahm. „Du hast schon so viele Fässer bei uns angestochen, dass du von uns den Titel ‘Ehren-Fassanstecher‘ bekommst“, teilte er dem scheidenden Stadtoberhaupt mit.

Frisch gezapftes Bier erfreut auch die Musiker

Dieser ließ am Samstag jedoch dem Ortsvorsteher den Vortritt, der bevor er zur Tat schritt, noch ein paar dankende Worte an Rosenberger für sein Wirken in Grünmettstetten aussprechen wollte. Rosenberger gab sich bescheiden und zeigte stattdessen auf das Fass. „Hier. Anstechen“, teilte der dürstende Oberbürgermeister dem Ortsvorsteher mit. Und damit das kühle Gebräu nicht noch drohte warm zu werden, versank Steiger endlich den Hahn mit zwei Schlägen im Fass.

Somit durfte sich auch die Bauernkapelle Trichtingen, die bis in die Nacht aufspielten, über frisch gezapftes Bier vom Fass freuen. Am darauf folgenden Sonntag zog nasses und windiges Herbstwetter auf dem Festplatz ein, was die Stimmung auf dem Gelände jedoch nicht trübte.

Landmaschinen werden unter die Lupe genommen

Während der MV Vollmaringen den Frühschoppen umrahmte, schlenderten die Besucher über die Landmaschinen-Ausstellung, die kleine und „große“ Kinder in ihren Bann zog. Als kleines Highlight entpuppte sich ein mobiler Leistungsprüfstand, auf dem die Fahrzeugeigentümer die Stärke ihrer Maschinen unter die Lupe nehmen konnten.

Pünktlich zur Mittagszeit war das Festzelt erwartungsgemäß voll besetzt und Schlachtplatten sowie Schnitzelteller gingen in Reihen über die Theke. Auch das Kaffee und Kuchen-Angebot wurde zur Mittagszeit rege genutzt, während der MV Bad Griesbach musikalisch für gemütliche Stunden sorgte.

Am späten Mittag war es an der Zeit für die „2. Vereinsolympiade“, die mit spannenden Spielen und amüsanten Einlagen die Gäste unterhielt, bevor die Steinachtal-Musikanten das diesjährige Herbstfest gelungen ausklingen ließen.