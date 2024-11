Auch in der fünften Woche der Interkulturellen Tage in Lahr ist in der Stadt einiges geboten. Während etwa im Stadtmuseum eine Ausstellung zu Flucht und Migration präsentiert wird, wird andernorts zu „Tänzen des universellen Friedens“ geladen.

Noch bis Samstag, 23. November, laufen die Interkulturellen Tage. Dafür hat die Stadt mit Kooperationspartnern ein buntes Veranstaltungsprogramm geplant.

Ausstellung „Flucht – Migration – Asyl: Rahmenbedingungen, Abläufe und Informationen“: Die Schau im Stadtmuseum in der Tonofenfabrik wird am Mittwoch, 13. November, um 15 Uhr eröffnet. Der Sozialdienst des Migrationsamts Ortenaukreis zeigt, wie Geflüchtete in den Gemeinschaftsunterkünften im Ortenaukreis leben und lädt ein, sich über finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen für Menschen im Asylverfahren zu informieren. Die Schau ist bis zum 23. November zu den Öffnungszeiten des Museums zu sehen. Jeweils donnerstags von 13 bis 16 Uhr ist eine Mitarbeiterin des Sozialdiensts vor Ort.

„Tänze des universellen Friedens“: Musikpädagogin Leonie Merz-Enderle lädt für Donnerstag, 14. November, ab 20 Uhr im Königsberger Ring 36/1 ein, die „Tänze des universellen Friedens“ kennenzulernen. Dabei wird zu Mantras und heiligen Liedern aus verschiedenen Religionen gesungen und getanzt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über www.singflug.de erforderlich.

Ezidischer Nachmittag: Die Kultur-AG des Scheffel-Gymnasiums lädt für Freitag, 15. November, von 16 bis 18 Uhr zum Vortrag rund um das Ezidentum ein. Das Ezidentum ist eine mehr als 4000 Jahre alte Religion, deren Ursprung in den heutigen Ländern Irak, Syrien, Türkei und Iran liegt. Der Vortrag kostet einen Euro, wer danach traditionelles ezidisches Essen probieren will, zahlt insgesamt fünf Euro.

Coşkun Percussion Trio – „Groovistan“: Der renommierte Percussionist Murat Coşkun präsentiert mit Malika und Yaschar Coşkun am Freitag, 15. November, ab 18 Uhr im Haus an der Stiftskirche im Programm „Groovistan“ die Welt verschiedener Trommelkulturen. Auf dem Programm stehen eigene Kompositionen des Trios mit Instrumenten und Rhythmen aus der türkischen, nordafrikanischen, indischen, spanischen, asiatischen, persischen und südamerikanischen Musik. Der Eintritt ist frei.

Interkultureller Tanznachmittag: Tanzpädagogin Phoebe Wacker (Eigentanz) bietet am Samstag, 16. November, von 15 bis 17 Uhr im Meinwärts in der Schützenstraße 32 einen Tanznachmittag mit interkulturellen Tänzen an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0151/57 68 21 82 oder per E-Mail an info@eigentanz.de.

„Susi & die Strolche“: Der Kulturkreis präsentiert am Samstag, 16. November, um 20 Uhr im Stiftsschaffneikeller „Susi & die Strolche“ mit Swing, Bossa, Musette, Tango und Nouvelle Chanson. Tickets kosten im Vorverkauf im Kulturbüro zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro).

Angebote für Kinder: Im Begegnungshaus in der Friedrichstraße 7 gibt es jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uh ein internationales Programm für Kinder zwischen fünf und 14 Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Materialkosten betragen einen Euro. Beim Kinderkino im Schlachthof wird am Donnerstag, 14. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr bei freiem Eintritt ein unterhaltsamer, pädagogisch wertvoller Film für Kinder ab sechs Jahren gezeigt. Im Gemeindezentrum der Evangelisch-methodistischen Kirche im Königsberger Ring 44 ist Lego-Action für Kinder zwischen acht und 14 Jahren angesagt. Ab Freitag, 15. November, um 15 Uhr stehen 10 000 Steine zur Verfügung, um eine ganze Stadt zu errichten. Am Samstag, 16. November, von 9.30 bis 18 Uhr wird weiter gebaut, Abschluss ist am Sonntag, 17. November, um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Das Angebot kostet fünf Euro, die Anmeldung läuft über www.emklahr.de. Theaterspielen und Singen werden insbesondere für Teilnehmer aus der Ukraine zwischen sechs und 16 Jahren freitags von 15 bis 17 Uhr im Begegnungshaus am Urteilsplatz angeboten.

Wöchentliche Angebote

Das Sprachcafé für alle, die Deutsch sprechen und üben möchten, läuft montags von 10 bis 11.30 Uhr im Begegnungshaus am Urteilsplatz, das Café International des Freundeskreis Flüchtlinge dagegen freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr im Gemeindesaal am Doler Platz.