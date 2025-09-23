Zwischen Sulz und Kippenheim: Darum sind die Lahrer Windrad-Pläne bei Schmieheim in der Schwebe

Eigentlich wollte die Stadt Lahr mit dem E-Werk zwei Anlagen bei Kippenheim errichten. Nun könnte jedoch alles anders kommen.
Im Gewann „Detschel“ zwischen Sulz und Schmieheim sollen zwei Windräder entstehen. So lautete der ursprüngliche Plan der Stadt Lahr, die das Vorhaben gemeinsam mit dem E-Werk Mittelbaden im April 2024 präsentierte. Dass alles nun anders kommen könnte, hatte vor einem Jahr wohl noch niemand geahnt: Aus zwei Anlagen soll nur noch eine werden. Und selbst diese steht derzeit noch auf wackligen Beinen, erklärte Martin Wenz, Finanzvorstand des E-Werks, am Montagabend dem Ortschaftsrat Schmieheim.