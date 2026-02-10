Zwischen Stuttgart und Crailsheim: Fahrgast attackiert Zugbegleiterin nach Kontrolle

Kurz nach dem nächsten Halt des Zuges, der von Stuttgart aus in Richtung Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) unterwegs war, soll der Tatverdächtige laut Zeugenaussagen erneut an die Frau herangetreten sein, sie am Bein bespuckt und versucht haben, ihr mit einer Flasche in den Bauch zu schlagen. Danach sei der 21-Jährige geflüchtet. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung auf und sucht Zeugen des Vorfalls.