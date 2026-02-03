Zwischen Stein und Rangendingen: Schwerer Unfall auf L 410 – Frau mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen
Am Dienstagmittag ist es auf der L 410 zwischen Stein und Rangendingen zu einem Unfall gekommen. Foto: Kost

Am Dienstagmittag ist es auf der L 410 zwischen Stein und Rangendingen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Eine der Unfallbeteiligten wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.
 

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr ist es auf der L 410 zwischen Stein und Rangendingen zu einer Kollision zwischen zwei Kleinwagen gekommen, in denen jeweils eine Frau am Steuer saß. Möglicherweise war ein Überholmanöver die Ursache für die Kollision eines schwarzen Smart der ersten Baureihe mit einem weißen Fiat 500. Die Polizei vor Ort äußerte sich aber nicht zur Unfallursache.

 

Eine der Unfallbeteiligten wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber Christoph 11 aus Villingen-Schwenningen in eine Klinik geflogen werden musste. Die Fahrzeuge dürften Totalschaden sein.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen des DRK Hechingen sowie eine Notärztin. Der Unfall  wurde von der Verkehrspolizei Hechingen aufgenommen. Die Unfallstelle war deshalb nicht passierbar, weshalb sich in Richtung Rangendingen und Stein längere Staus bildeten.

 