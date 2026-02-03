Zwischen Stein und Rangendingen: Schwerer Unfall auf L 410 – Frau mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

5 Am Dienstagmittag ist es auf der L 410 zwischen Stein und Rangendingen zu einem Unfall gekommen. Foto: Kost 5 Bilder - Fotostrecke öffnen Am Dienstagmittag ist es auf der L 410 zwischen Stein und Rangendingen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Eine der Unfallbeteiligten wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.









Link kopiert



Am Dienstag gegen 13.30 Uhr ist es auf der L 410 zwischen Stein und Rangendingen zu einer Kollision zwischen zwei Kleinwagen gekommen, in denen jeweils eine Frau am Steuer saß. Möglicherweise war ein Überholmanöver die Ursache für die Kollision eines schwarzen Smart der ersten Baureihe mit einem weißen Fiat 500. Die Polizei vor Ort äußerte sich aber nicht zur Unfallursache.