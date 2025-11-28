Zwischen St. Georgen und Hardt: Erfreuliche Überraschung beim Radwegebau

Freie – und vor allem sichere – Fahrt haben Radfahrer nun zwischen St. Georgen und Hardt. Der Radweg über den Brogen ist fertiggestellt – und ein ganzes Jahr früher als geplant.
Plötzlich ging es ganz schnell: Erst im April hatten sich Vertreter von zwei Landkreisen, vier Kommunen, Bau- und Planungsunternehmen getroffen, um den offiziellen Spatenstich für den Radweg über den Brogen und die Verbreiterung der Kreisstraße zwischen Brogen und Hardt vorzunehmen. Bis Ende 2026, dachte man damals, würde die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Nun ist das schon ein ganzes Jahr früher der Fall.