Pferdeanhänger bleibt in Glasbachkurve auf B 462 stehen

1 Ein Transporter mit Pferdeanhänger kam in der Glasbachkurve zum Stehen. Foto: Niklas Ortmann

Inmitten des Feierabendverkehrs ist am Freitagabend ein Transporter mit Pferdeanhänger in der Glasbachkurve zwischen der Schramberger Talstadt und Sulgen stehengeblieben.









Ein Transporter mit Pferdeanhänger blockierte am Freitagabend eine der beiden Spuren der B 462 in der Glasbachkurve von der Talstadt kommend in Richtung Sulgen. Die Polizei war mit einem Fahrzeug vor Ort und sicherte die Gefahrenstelle direkt nach der Kurve ab. Der rechte Fahrstreifen blieb vorübergehend gesperrt.