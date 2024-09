Zwischen Schramberg und Aichhalden: Spezialhubschrauber bei Arbeiten an Hochspannungsleitung im Einsatz

1 2019 kam bei Arbeiten an der Hochspannungsleitung bei Aichhalden schon einmal ein Hubschrauber zum Einsatz. Diesmal wird ein Schwerlast-Hubschrauber benötigt, um Material in unwegsames Gelände zu transportieren. (Archivbild) Foto: Wegner

Ein Schwerlast-Hubschrauber kommt bei den Sanierungsarbeiten an der Hochspannungsleitung nördlich von Schramberg, in der Nähe der Gemarkungsgrenze zu Aichhalden, zum Einsatz.









Link kopiert



Bei den seit März laufenden Mastsanierungsarbeiten an der 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Schramberg und Oberndorf erhalten die Montagetrupps Unterstützung aus der Luft. Wegen des unwegsamen Geländes an einem Leitungsmast nördlich von Schramberg, in der Nähe der Gemarkungsgrenze zu Aichhalden, wird bis etwa Mitte Oktober an mehreren Tagen ein Schwerlast-Hubschrauber zum Einsatz kommen. Dort wird das gesamte Material – Beton, Aushub, Gerüst, Stahl, Maschinen – ein- und ausgeflogen. Das teilt die Netze BW in einer Pressemitteilung mit.