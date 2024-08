Zwischen Schömberg-Schörzingen und Wellendingen-Wilflingen wird eine Lücke im Radwegenetz geschlossen und eine sichere Verbindung zwischen dem Zollernalbkreis und dem Landkreis Rottweil hergestellt.

Der neue, komplett asphaltierte Radweg beginnt laut Mitteilung des Landratsamts künftig am Ortsende von Wilflingen auf Höhe der Lemberghalle und verläuft linksseitig der Kreisstraßen 5546 und 7157 bis zur Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße in Schörzingen. Er wird mit einer Standardbreite von 2,50 Metern auf bestehenden unbefestigten Wirtschaftswegen, größtenteils allerdings auf einer neu herzustellenden Trasse gebaut. In einem Teilabschnitt wird die neue Verbindung als kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg mit einer Breite von 3,50 Metern angelegt. Die Federführung für Planung und Bau liegt beim Zollernalbkreis. Die Arbeiten beginnen am Montag, 19. August, und sollen, günstige Wetterverhältnisse vorausgesetzt, bis Jahresende abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch

Die Umleitung wird ausgeschildert

Im Zuge der Baumaßnahme wird in Wilflingen auf Höhe der Lemberghalle eine neue barrierefreie Querungsstelle errichtet. Zudem lässt der Landkreis Rottweil in diesem Bereich den Asphaltbelag der Kreisstraße 5546 erneuern. Ebenso wird der vorhandene Parkplatz in Fahrtrichtung Wilflingen im Zuge der Baumaßnahme komplett umgebaut. Für den Bau der Querungsstelle muss die Kreisstraße zwischen 19. August und 7. September für den Verkehr voll gesperrt werden; die Umleitung über Wellendingen ist ausgeschildert. Für den Bau des Radwegs wird die Kreisstraßenverbindung halbseitig für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr von Wilflingen nach Schörzingen wird über Wellendingen umgeleitet, in der Gegenrichtung ist der Baustellenbereich befahrbar.

Zuschuss aus dem Radwegförderprogramm

Das Land und der Bund fördern das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von 1,02 Millionen Euro aus dem Radwegförderprogramm. Der Zollernalbkreis, der Landkreis Rottweil, die Stadt Schömberg sowie die Gemeinde Wellendingen übernehmen anteilig die verbleibenden Kosten in Höhe von rund 400 000 Euro.