Baustelle bei Oberndorf: Darum wird auf der A81 rund 20 Meter in die Tiefe gebohrt

Schweres Bohrgerät mitten auf der A81? Das ist ungewöhnlich. Zwischen Rottweil Oberndorf wirft eine Baustelle Fragen auf. Wir haben die Antworten. Und es droht Ungemach.
Seit Mitte Oktober laufen Arbeiten auf dem Abschnitt. Die Autobahn GmbH hatte das Ganze als „Wanderbaustelle“ angekündigt, die eigentlich schon Mitte vergangener Woche hätte beendet sein sollen. Doch es wird immer noch gearbeitet. Und gebohrt. Warum? Schon die Stelle der Arbeiten, nämlich nahe der Abfahrt Oberndorf, lässt nichts Gutes erahnen. Genau dieser Abschnitt der A81 hat nämlich ein wiederkehrendes Problem.