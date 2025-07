Wie im Film fühlten sich am Dienstagmorgen Autofahrer auf der A81: Ein Polizeizugriff mit gezogenen Waffen erfolgte direkt auf der Fahrbahn, wie Zeugen berichten.

Das zumindest schildern Beobachter, die direkt an dem Einsatz vorbeigefahren sind, übereinstimmend unserer Redaktion.

Demnach seien zwischen Rottweil und Oberndorf, kurz vor Beginn der Baustelle, gegen 7.30 Uhr zwei Polizeibusse auf der Strecke gestanden, zudem ein schwarzer Bus. Zu sehen sei gewesen, wie Polizeibeamte mit gezogener Waffe einen Mann augenscheinlich festnahm.

Zwei Männer am Boden

Zwei Männer seien schließlich, wohl in Handschellen, am Boden gelegen, so ein Augenzeuge. Durch den Zugriff habe sich ein entsprechender Stau im morgendlichen Verkehr gebildet.

Polizei kann nichts sagen

Doch was steckt hinter der mutmaßlichen Festnahme? Das Polizeipräsidium in Konstanz weiß nichts von dem Vorgang, wie es auf Nachfrage unserer Redaktion heißt. Zu vermuten ist, dass der Zugriff von einem anderen Polizeizuständigkeitsbereich ausging und schließlich eben auf der A81 bei Rottweil erfolgte.