Zwischen Rosenfeld und Leidringen: Mutter und zwei Kinder bei Unfall verletzt

1 Die Mutter und ihre beiden Kinder sind vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf einem Feldweg zwischen Rosenfeld und Leidringen sind eine Mutter und ihre beiden Kinder verletzt worden.









Eine 38-Jährige fuhr kurz nach 15 Uhr mit einem Peugeot auf dem Verbindungsweg vom Sportplatz Rosenfeld herkommend in Richtung Leidringen. Zeitgleich war eine 44 Jahre alte Frau mit einem Hyundai auf einem Feldweg von der L 390 von rechts kommend in Richtung des Verbindungswegs unterwegs. Auf einer Feldwegkreuzung stießen die beiden Autos so stark zusammen, dass der Peugeot auf die linke Seite kippte.