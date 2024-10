1 Die Luftaufnahme des menschlichen Friedenseichens entstand mit einer Drohne. Foto: Gemeinde

Eine Aktion des Gemeindeteams brachte viele Menschen zusammen. Sie formten ein riesiges „Peace-Zeichen“.









Anlässlich des Erntedankgottesdienstes in der Kirche St. Johann Baptist in Ringsheim, wollten zahlreiche Bürger der Gemeinde nicht nur für die Ernten, sondern auch für das Privileg in Frieden zu leben, danken.